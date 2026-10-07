Orti sociali in via Triboli: Comune di Sarzana valuta due offerte per il bene confiscato

Due proposte per trasformare il terreno di via Triboli, confiscato alla criminalità organizzata, in uno spazio destinato agli orti sociali. Il Comune di Sarzana ha nominato la commissione che dovrà valutare le candidature arrivate entro il 30 settembre, compiendo un nuovo passaggio verso l’assegnazione gratuita del bene e il suo utilizzo per finalità sociali. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale del 5 ottobre e riguarda la scelta di un ente, un’associazione o una cooperativa cui affidare la gestione del terreno. Le due istanze saranno ora esaminate sulla base dell’avviso pubblico approvato alla fine di agosto e degli indirizzi stabiliti dall’amministrazione comunale.

A presiedere la commissione sarà Federico Pierucci, dirigente dell’Area 1, affiancato dai funzionari Michela Vanacore e Andrea Cargiolli. Riccardo Bianchi svolgerà le funzioni di segretario. Il Comune ha scelto di utilizzare personale interno per procedere con maggiore celerità; la nomina non comporta spese a carico del bilancio comunale.

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