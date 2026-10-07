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Ospedale Gaslini, confermata la qualifica di Ircss pediatrico per altri quattro anni

Ospedale Gaslini, confermata la qualifica di Ircss pediatrico per altri quattro anni

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Genova. Il ministero della Salute ha recentemente confermato all’Istituto Giannina Gaslini la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) nell’area tematica della pediatria. Il risultato è stato ottenuto grazie alla valutazione positiva della commissione ministeriale, che ha esaminato le performance cliniche, gestionali, amministrative e scientifiche dell’Istituto attraverso l’analisi della documentazione prodotta e una site visit avvenuta l’11 giugno 2026.

La conferma dello status di Irccs, che avrà durata quadriennale, avviene a distanza di 67 anni dall’attribuzione originaria del ruolo di istituto di ricerca, assegnato per la prima volta al Gaslini nel 1959. Il Gaslini è stato il primo ospedale pediatrico ad acquisire questa nomina e ha preceduto di molti anni l’analogo riconoscimento di altri centri italiani dedicati alla cura dell’infanzia: Burlo Garofolo di Trieste nel 1968, Bambino Gesù di Roma nel 1985, Meyer di Firenze nel 2022 e Santobono di Napoli nel 2026.

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