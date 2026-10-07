Ottobre è un secondo agosto per le massime, media di 28.6° alla Spezia. Ma durerà ancora poco

Temperature superiori alle medie del periodo e numerose notti tropicali lungo la costa hanno caratterizzato settembre 2026 in Liguria. Il caldo si è fatto sentire soprattutto nelle ore notturne, mentre l’inizio di ottobre ha regalato una vera e propria “ottobrata”, con massime fino a 28-29 °C. In questi ultimi giorni le temperature notturne sono invece diminuite e nei prossimi giorni è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Settembre 2026 è stato un mese più caldo della media in Liguria, con temperature elevate soprattutto nella prima parte del mese e valori particolarmente significativi nelle minime notturne. Le temperature massime più alte sono state registrate nella prima decade: il 6 settembre sono stati raggiunti 35,3 °C a Colle di Cadibona e 35,1 °C a Padivarma. Successivamente le massime sono diminuite, anche se non sono mancati valori superiori ai 30 °C: il 22 settembre Albenga-Isolabella ha raggiunto 32,6 °C.

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