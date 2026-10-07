Quale futuro per Atc e i suoi servizi? Cub Trasporti organizza assemblea pubblica aperta alla cittadinanza

Il futuro di Atc e le difficoltà del trasporto pubblico locale saranno al centro di un’assemblea pubblica promossa dalla Cub Trasporti Atc della Spezia. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre alle 17.30 nella sala conferenze Avis di via C. Caselli 19, al Favaro. L’incontro nasce, spiegano gli organizzatori, dalla situazione di criticità che continua a interessare il servizio e punta a mettere a confronto le voci di chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico e di chi ci lavora. Al centro del dibattito ci saranno quindi le condizioni del servizio, il diritto alla mobilità dei cittadini e la qualità del lavoro degli addetti. Secondo la Cub Trasporti, nell’ultimo decennio le difficoltà accumulate avrebbero contribuito a una progressiva riduzione dell’efficienza del sistema, con conseguenze sia per gli utenti sia per i lavoratori. L’assemblea sarà dunque un’occasione di confronto aperto sul presente e sulle prospettive del trasporto pubblico spezzino, con l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori di raccogliere le criticità segnalate da cittadini e lavoratori e discutere quale futuro possa avere il servizio.

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