Recco e Ponte di Legno, 70 anni di amicizia; gradito arrivo dei dalignesi

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Proseguono i festeggiamenti per i 70 anni del gemellaggio tra Recco e Pontedilegno. Un legame solido, nato nel 1956 e diventato nel tempo molto più di un semplice patto istituzionale ma un rapporto di amicizia tra due comunità unite dalla storia, dalla cultura e dal rapporto mare-montagna. Il 10 ottobre, dalle ore 10.30, piazza Nicoloso ospiterà una degustazione di prodotti dalignesi, dal titolo: “Festeggiamo insieme questo importante traguardo” .La giornata inizierà già al mattino. Dalle ore 10, in passo Assereto, aprirà il mercatino di prodotti della Val Camonica, con le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio. Ad accompagnare l’evento, nel pomeriggio, ci saranno gli studenti del Liceo Pertini, che cureranno la partecipazione e l’accompagnamento musicale.

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