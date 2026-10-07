Renoir e altri maestri, la stagione di Palazzo Ducale di Genova parte con la Collezione Scharf

Genova. Dal 15 ottobre al 2 maggio il Sottoporticato di Palazzo Ducale a Genova accoglierà per la prima volta in Italia oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche: la Collezione Scharf. La mostra, intitolata “Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf” offrirà un viaggio in due secoli di pittura europea, dal Realismo all’arte contemporanea, con capolavori di Goya, Monet, Renoir, Cézanne, Bonnard, Matisse, Léger, Tony Cragg e Katharina Grosse.
Si apre così la stagione 2026-2027 di Palazzo Ducale di Genova, presentata alla stampa e al pubblico questa mattina nel salone del maggior consiglio.