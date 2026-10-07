Residenza fittizia in Russia ma per la Finanza vive in un attico di lusso ad Alassio: una denuncia

Alassio. I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno concluso una complessa attività di verifica fiscale in materia di fiscalità internazionale nei confronti di una persona fisica di nazionalità straniera, iscritta all’Anagrafe della Popolazione Residente dal 2018 la quale, secondo gli elementi raccolti e l’ipotesi investigativa formulata, sarebbe stabilmente residente sul territorio nazionale con conseguente obbligo di dichiarazione in Italia.

L’ispezione fiscale ha tratto la propria origine dalla costante attività di monitoraggio delle compravendite immobiliari di pregio nel Ponente ligure, con particolare riferimento a un lussuoso attico sito nel comune di Alassio, acquistato per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

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