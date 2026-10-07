‘Santa’: “Nozarego manca l’acqua da agosto»; il cimitero dimenticato

“Non lo sapevo che era senza acqua da agosto”. La frase passa tra le persone incontrate mercoledì mattina nel cimitero di Nozarego, a Santa Margherita Ligure. Chi lo frequenta abitualmente conosce già il problema: per riempire un annaffiatoio bisogna uscire dal camposanto e scendere fino a metà della scalinata che parte dalla chiesa. Poi occorre risalire, con l’acqua in mano, fino alla tomba.

Per molti visitatori, anziani, non è un piccolo inconveniente. “L’acqua è laggiù, ma bisogna portarla su”, spiegano indicando i gradini. I fiori continuano ad aver bisogno di cure anche quando un rubinetto non funziona; chi non riesce a trasportare l’annaffiatoio deve chiedere aiuto o rinunciare. Le famiglie chiedono da quando il Comune sia a conoscenza del guasto, per quale ragione non sia stato risolto e quando tornerà l’acqua all’interno del cimitero.

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