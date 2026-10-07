Sicurezza Santo Stefano, Sisti: “Chiediamo collaborazione cittadini. E le persone accolte non devono essere considerate automaticamente un problema”

“Proseguono le operazioni di controllo e sicurezza sul territorio di Santo Stefano Magra, con particolare attenzione alle aree che hanno registrato maggiori segnalazioni da parte dei cittadini. Tra queste c’è Viale Pozzoli, dove il regolamento di polizia urbana prevede specifiche disposizioni a tutela del decoro e della sicurezza, dal divieto di comportamenti incivili e di abbandono dei rifiuti alle limitazioni relative all’utilizzo e all’introduzione di contenitori di vetro. Sono inoltre previsti gli strumenti del Daspo urbano, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge”. Si apre così un intervento diffuso da Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra.

“L’amministrazione comunale non ha mai sottovalutato il tema della sicurezza e da tempo lavora per garantire il controllo del territorio e il rispetto delle regole – prosegue la prima cittadina santostefanese -. Santo Stefano Magra si è dotato nel 2025 di un nuovo regolamento di polizia urbana, elaborato sulla base di quanto previsto dal decreto Minniti in materia di sicurezza urbana, che definisce disposizioni e strumenti a tutela della sicurezza, del decoro e della convivenza civile. I controlli sul territorio vengono effettuati regolarmente e, dove necessario, vengono intensificati. La collaborazione con le forze dell’ordine, a partire dai Carabinieri, è costante e rappresenta un elemento fondamentale per affrontare le situazioni che richiedono particolare attenzione. Chiediamo però anche la collaborazione dei cittadini: ogni situazione di illegalità o di pericolo deve essere segnalata e denunciata. La sicurezza è un tema che riguarda tutti e richiede una collaborazione costante tra cittadini, Comune e forze dell’ordine. Credo sia necessario affrontare questi problemi con soluzioni concrete, nell’interesse dell’intera comunità. Il compito delle istituzioni è stare vicino alle persone e dare risposte tangibili, senza alimentare paure o strumentalizzare il malcontento”.

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