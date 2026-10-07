Stillitano: “Abbiamo iniziato bene la stagione, Roberts torna presto”

“Il lavoro che hanno fatto questi ragazzi è stupendo”. Charlie Stillitano è tornato in Italia sul finire della scorsa settimana, accompagnando la squadra nella bella vittoria di Reggio Emilia. Era poi rimasto a Milano per qualche giorno, arrivando proprio al fotofinish prima della presentazione del percorso storico che celebra i 120 anni dello Spezia Calcio. “Questa squadra è parte della città e questa città è parte della squadra. Quando vedo queste presentazioni emozionanti mi sento solo una piccola parte della società, perché è Thomas Roberts quella grande. Abbiamo iniziato bene la stagione, speriamo bene perché sono orgoglioso di essere parte di questa società”, racconta a margine dell’evento a Città della Spezia.

Necessario poi un passaggio anche sul proprietario Thomas Roberts, rimasto negli Stati Uniti in questa settimana di celebrazioni ma sempre collegato seguendo lo Spezia: “Tom torna presto. Ho visto le foto nel percorso, lui sembra un attore al mio confronto. Mi ha detto che tornerà presto, aveva alcuni impegni in questi giorni ed era impossibilitato nel tornare, ma per lo Spezia ha dato il suo sangue e il suo cuore”.

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