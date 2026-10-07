Stupro di gruppo su una ragazza dopo la discoteca, la Corte d’appello sui due pallanuotisti: “Volevano sopraffarla e umiliarla”

Genova. “La condotta degli imputati è connotata da una forma assai grave di coercizione esercitata sulla persona offesa, costretta a subire a pratiche sessuali prolungate, dolorose, umilianti e mortificanti”. Lo scrive la Corte d’appello di Genova nelle motivazioni della sentenza che ha confermato con una lieve riduzione di pena le condanne nei confronti di Tommaso Baldineti e Marco Nebbia, i due pallanuotisti genovesi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 23 anni, dopo una serata in discoteca.

I due sono stati condannati in secondo grado rispettivamente a a 5 anni e quattro mesi e 5 anni e 5 mesi. Per i giudici di secondo grado “tutta la condotta degli imputati appare esprimere volontà di sopraffazione e disprezzo verso la persona offesa”

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