Subappalto Atc, i sindacati ribadiscono l’allarme: “Mezzi in crisi e autisti allo stremo”

Il malessere dei lavoratori del subappalto Atc è tornato nelle stanze di Palazzo civico. Nella commissione presieduta da Matteo Basso, era il giorno delle audizioni delle organizzazioni sindacali per fare il punto sulle difficoltà denunciate da chi lavora nel servizio. L’assemblea, richiesta dalla consigliera Gabriella Crovara, ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro e sulle criticità che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, stanno alimentando una situazione di crescente disagio. “L’origine del disservizio non è da imputare soltanto al subappalto dell’azienda Trotta ma a tutto il tpl – spiega Francesco Richichi per Uiltrasporti – I lavoratori attualmente hanno deciso di non perseguire lo stato di agitazione aspettando di partecipare alla riunione prevista per domani”. Thomas Lodola, delegato Cobas, specifica che i disagi “si riverberano direttamente sui lavoratori che assorbono le lamentele degli utenti. Per quanto riguarda Riccitelli dal punto di vista economico non sono stati riscontrati dai lavoratori però rimane il punto critico della manutenzione dei mezzi. Non vorremmo infine che rimanessero senza un referente e un’officina che possano intervenire per emergenze relative a qualche guasto o soccorso sui mezzi”.

Stefano Bettalli per la Cgil rimarca come “le risorse per il tpl sono sempre le stesse da quindici anni e a livello regionale sono state ripartite in maniera diversa anche per via delle problematiche che riguardano altri territori”. Il delegato della Camera del lavoro riparte dall’inizio ribadendo che non è un problema di stipendi ma di struttura: “Partiamo dal presupposto che Trotta e Riccitelli sono due aziende molto diverse: la prima porta avanti il servizio con circa 20 trasfertisti da Roma, più o meno così l’altra. Credetemi: senza di loro la situazione sarebbe addirittura più grave di quel che è. Ma almeno Trotta risponde meglio alle difficoltà, ha una sorta di officina e risponde alle esigenze. Ed entrambe parlano di mezzi che hanno grossissimi problemi di carattere meccanico: ci hanno detto di aver pagato per buoni mezzi che buoni non sono. La situazione è questa ed è emblematica la vicenda della linea 12 che Atc aveva affidato a Riccitelli ma che ha dovuto riportare in casa. Cosa vogliamo? Fermare l’emorragia di autisti perché questo è il nostro lavoro mentre su tutto il resto i problemi sono quelli che ho spiegato”. Confermando che i problemi di Riccitelli sono maggiori di quelli riscontrati per Trotta, Stefano Viani di Faisal parla di autisti mancanti: “La fuga sia da Atc che dal subappalto ha messo in ginocchio il tpl spezzino: tanti articoli, tante segnalazioni, tante lamentele che alla fine però si riverberano sui lavoratori che subiscono carichi di lavoro massacranti e le critiche da parte della gente. Si sentono parte del problema ma effettivamente non lo sono”. Daniele Bologna di Ugl ribadisce: “Due aziende che sono qui da due anni e mezzo ma che non sono ancora strutturate, che usano i cartelli al posto delle scritte luminose nel 2026.. e anche in Atc si vive un momento difficile . Pensate che nei paesi ormai si sono premuniti con mezzi privati: insomma non reclamano più per hanno rinunciato”.

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