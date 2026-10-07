Territorio e storia, gli incontri del mese di ottobre a Levanto

A Levanto il mese di ottobre è dedicato alla cultura storica con il ciclo di conferenze su “Territorio e storia”, giunto quest’anno alla quinta edizione e curato dalla Biblioteca Civica “Matteo Vinzoni” e dalla Mostra permanente della Cultura materiale. Inizia venerdì 9 ottobre 2026 Marco del Soldato, un archeologo del paesaggio con un incontro dal titolo “Levanto, una storia che viene da lontano”. L’incontro si tiene nell’auditorium ex Cinema Sport in via Cairoli con inizio alle 17.

In seguito gli incontri si spostano all’Ospitalia del Mare in via S. Nicolò sempre alle 17 con i seguenti relatori: venerdi 16, Attilio Casavecchia, scrittore e studioso delle tradizioni locali presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Telemaco Signorini e il prete pittore di Riomaggiore” nato dalla recente scoperta di un carteggio tra il pittore fiorentino e il giovane sacerdote locale don Antonio Pasini, che si dilettava di pittura. Venerdi 23 ottobre sarà la volta di Enrica Salvatori docente storia medievale all’Università di Pisa, che getterà uno sguardo d’insieme su “Castelli e paesi nella Riviera di Levante”.

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