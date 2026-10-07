Visticinqueterre.eu: online il nuovo portale per scoprire Riomaggiore

Riomaggiore completa il nuovo ecosistema digitale dedicato all’accoglienza e all’organizzazione dell’offerta turistica, voluto dall’Amministrazione comunale. Dopo l’attivazione, a luglio, del canale WhatsApp Visit Riomaggiore Informa, ideato per tenere costantemente aggiornati gli operatori turistici, e il lancio, ad agosto, della web app guida digitale pensata per accompagnare il visitatore nell’organizzazione del proprio soggiorno, è online da questi giorni il nuovo visitcinqueterre.eu, portale ufficiale dedicato al Comune di Riomaggiore.

Tre strumenti diversi – costruiti all’interno di una stessa visione di gestione della destinazione – che mettono a disposizione di chi arriva informazioni aggiornate e facilmente accessibili, rendono più leggibile ciò che il territorio offre e accompagnano il visitatore nella costruzione della propria esperienza prima e durante il soggiorno.

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