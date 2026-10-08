Aggredisce la moglie e la spinge con violenza contro un mobile: 50enne arrestato dai carabinieri

Pietra Ligure. Nella giornata di ieri (7 ottobre), i carabinieri della Stazione di Pietra Ligure hanno arrestato un 50enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione, poiché indagato per una grave aggressione domestica, accompagnandolo presso il carcere di Imperia.

L’uomo era già stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il relativo Decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova, con conseguente carcerazione, è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova e dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Savona.

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