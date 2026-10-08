Al Mog arriva l’Oktoberfest alla Genovese: la Baviera incontra il pesto e la birra di Busalla

Genova. Tre giorni dedicati alla birra, alla musica dal vivo e alla convivialità, con un programma che unisce l’atmosfera bavarese ai sapori e ai suoni della città: da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, il Mog Mercato Orientale Genova ospita per la prima volta l’Oktoberfest alla Genovese.

Al centro della festa ci saranno la birra del territorio e i cibi della tradizione bavarese e genovese: la birra Müller della Fabbrica Birra Busalla accompagnerà brezel, focaccia e pesto, in una contaminazione tra due proposte gastronomiche diverse ma accomunate dalla voglia di stare insieme e condividere.

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