“Alassio in Rosa per Alessia”: sabato la marcia acquatica in rosa e “Arte in Piazza”

Alassio. Prosegue per tutto il mese di ottobre “Alassio in Rosa per Alessia”, la manifestazione che accompagna la città con un ampio programma di iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno, alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili. L’iniziativa è promossa dagli Assessorati al Volontariato e Pari Opportunità e al Commercio del Comune di Alassio, in collaborazione con AIRC, la società partecipata Gesco e con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre, con ritrovo alle ore 10 in Piazza Partigiani, dove si terrà la marcia acquatica in rosa, a cura del CNAM – sezione Alassio Wave Walking. Istruttori e tesserati proporranno una dimostrazione sportiva dedicata ad “Alassio in Rosa per Alessia”, per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca. Chi desidera provare in questa occasione la marcia acquatica dovrà iscriversi entro venerdì 9 ottobre, compilando il form disponibile al seguente LINK sul portale www.wavewalking.it oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 0286086, e presentarsi sabato 10 ottobre in Piazza Partigiani entro le ore 9.45. La partecipazione alla prova è offerta gratuitamente da Alassio Wave Walking CNAM, che ha scelto di mettere a disposizione dei partecipanti questa esperienza a sostegno della raccolta fondi per AIRC. Chi prenderà parte alla prova potrà quindi contribuire con una donazione a favore di AIRC, presso il banchetto presente in Piazza Partigiani.

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