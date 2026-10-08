Attiva fino al 23 ottobre raccolta di materiale scolastico per le scuole arcolane

Ha preso il via lo scorso 5 ottobre la raccolta di materiale scolastico per le scuole arcolane organizzata per il terzo anno consecutivo da Avis e Aido comunali di Arcola, in collaborazione con Pubblica assistenza Croce Verde Arcola e Pubblica assistenza Humanitas Romito Magra. E’ possibile donare quaderni, penne, matite e tutto ciò che può essere utile per affrontare il nuovo anno scolastico. Si potrà donare presso:

• Sede Avis Arcola — lun–ven 9:00/12:00

• Sede Croce Verde Arcola — lun–sab 8:00/15:00

• Sede Humanitas Romito Magra — lun–ven 8:00/15:00

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