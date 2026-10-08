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Attiva fino al 23 ottobre raccolta di materiale scolastico per le scuole arcolane

Attiva fino al 23 ottobre raccolta di materiale scolastico per le scuole arcolane

Arcola vista dall'area verde di Via Valentini

Ha preso il via lo scorso 5 ottobre la raccolta di materiale scolastico per le scuole arcolane organizzata per il terzo anno consecutivo da Avis e Aido comunali di Arcola, in collaborazione con Pubblica assistenza Croce Verde Arcola e Pubblica assistenza Humanitas Romito Magra. E’ possibile donare quaderni, penne, matite e tutto ciò che può essere utile per affrontare il nuovo anno scolastico. Si potrà donare presso:

• Sede Avis Arcola — lun–ven 9:00/12:00
• Sede Croce Verde Arcola — lun–sab 8:00/15:00
• Sede Humanitas Romito Magra — lun–ven 8:00/15:00

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