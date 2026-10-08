Aumenti fino a 560 euro al mese per i medici, Frijia: “Alla Spezia riguarderà 350 professionisti”

“Accolgo con grande soddisfazione il rinnovo del contratto 2025-2027 dell’area sanità, che interessa oltre 137 mila medici e dirigenti sanitari. Gli aumenti medi di 393 euro al mese per 13 mensilità, che possono arrivare complessivamente a circa 560 euro con le ulteriori risorse previste dalla legge, rappresentano un riconoscimento concreto del valore e della responsabilità di chi ogni giorno garantisce la salute dei cittadini”. Lo dichiara Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia e vicesindaca della Spezia

“Con il precedente rinnovo, gli incrementi complessivi per il personale medico della sanità pubblica superano i mille euro mensili. Sono numeri che testimoniano una scelta precisa: investire sulle professionalità del servizio sanitario nazionale, valorizzando chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini. “Questa attenzione riguarda naturalmente anche la nostra realtà. In Liguria e alla Spezia abbiamo bisogno di continuare a investire sulle persone e sulle competenze del sistema sanitario. Nella nostra provincia sono oltre 350 i dirigenti medici che, sulla base degli ultimi dati aziendali disponibili, rappresentano una platea direttamente interessata dal rinnovo”.

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