Auto ribaltata in A10 e non solo, mattinata di passione per il traffico a Genova

Genova. Mattinata difficile per il traffico a Genova, complice la pioggia che aumenta il numero di auto in circolazione ma anche gli incidenti stradali. L’episodio più eclatante sull’autostrada A10, dove un’auto si è ribaltata nel tratto tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione Genova, causando lunghe code.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Praese, l’automedica Golf 4 del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La persona alla guida ha riportato alcuni traumi, ma non è in gravi condizioni: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Voltri.

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