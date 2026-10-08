Book Pride, tutto pronto per la due giorni dedicata a letteratura e memoria: ecco il programma

Genova. Aprirà domani, venerdì 9 ottobre, Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria. Fino a domenica 11 ottobre, oltre cento marchi editoriali e migliaia di titoli animeranno le sale di Palazzo Ducale, insieme a incontri, dialoghi e laboratori che quest’anno prendono le mosse dal celebre verso di Emily Dickinson, “La speranza è la cosa con le piume”. Il coordinamento editoriale del programma è affidato a Francesca Mancini, insieme alle curatrici Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, affiancate da Federica Antonacci, referente per le proposte editoriali. Le sezioni speciali Book Young e Book Comics sono curate rispettivamente da Valentina De Poli e Federico Vergari. Alle 11 di venerdì 9 ottobre si terrà la cerimonia di inaugurazione di questa edizione 2026 alla presenza delle istituzioni, al taglio del nastro saranno infatti presenti: Sara Armella, Presidente Palazzo Ducale, Silvio Viale, Salone Internazionale del Libro di Torino, Giacomo Montanari, Assessore alla Cultura Comune di Genova, Simona Ferro, Assessore alla Cultura e Vicepresidente della Regione Liguria e Luigi Attanasio, Presidente Camera di commercio di Genova.

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