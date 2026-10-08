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Cronaca

Cane Atena lungo il raccordo autostradale, salvata dalla Stradale

Cane Atena lungo il raccordo autostradale, salvata dalla Stradale

Atena tratta in salvo dalla Stradale (foto dal profilo Instagram della Questura della Spezia)

Gli agenti della Polizia stradale di Brugnato hanno tratto in salvo il cane Atena, che i proprietari stavano cercando da alcuni giorni. Gli agenti della Stradale l’hanno recuperata da un luogo insidisissimo: il raccordo autostradale che collega La Spezia e Santo Stefano. “Una situazione di pericolo che poteva diventare pericolosa anche per la viabilità. Grazie al coordinamento tra la sala operativa e gli agenti, Atena é potuta tornare con i suoi proprietari”, si legge nel post che la pagina ufficiale della Questura della Spezia ha dedicato a questa storia a lieto fine, post accompagnato da uno scatto di Atena con i suoi familiari, affiancati da due agenti.

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