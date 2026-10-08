Cane Atena lungo il raccordo autostradale, salvata dalla Stradale

Gli agenti della Polizia stradale di Brugnato hanno tratto in salvo il cane Atena, che i proprietari stavano cercando da alcuni giorni. Gli agenti della Stradale l’hanno recuperata da un luogo insidisissimo: il raccordo autostradale che collega La Spezia e Santo Stefano. “Una situazione di pericolo che poteva diventare pericolosa anche per la viabilità. Grazie al coordinamento tra la sala operativa e gli agenti, Atena é potuta tornare con i suoi proprietari”, si legge nel post che la pagina ufficiale della Questura della Spezia ha dedicato a questa storia a lieto fine, post accompagnato da uno scatto di Atena con i suoi familiari, affiancati da due agenti.

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