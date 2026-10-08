Cappotto in lana donna: un investimento di stile che si ama stagione dopo stagione

C’è un momento preciso, di solito verso fine ottobre, in cui l’aria cambia e si capisce che è arrivata l’ora di tirare fuori il cappotto. Non è un gesto qualsiasi. Il peso morbido sulle spalle, il profumo della lana, la sensazione di essere subito più composte e protette hanno qualcosa di rassicurante, quasi di rituale.

Tra tutti i capi del guardaroba invernale, il cappotto lana donna è quello che più di ogni altro lascia il segno. Sceglierlo bene significa quindi fare una scelta che dura. Non si tratta di inseguire l’ultima tendenza, ma di trovare un capospalla che sappia accompagnare i cambi di stagione, di look e di abitudini, restando sempre all’altezza.

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