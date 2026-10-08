Cinque Terre: dopo il maltempo, al lavoro sulle provinciali 51 e 17 e altre arterie

Dall’ufficio stampa della Provincia della Spezia

Giornata intensa sin dal primo mattino, dopo le piogge della notte, per il personale del Settore tecnico e viabilità della Provincia della Spezia. Le squadre in servizio lungo gli oltre 570 chilometri di strade di competenza dell’Ente hanno gestito una serie di problematiche che si sono evidenziate durante questa ultima allerta meteo. Gli interventi, con caratteristiche diverse, hanno interessato e stanno ancora interessando, tutte le strade provinciali, con il personale impegnato su più fronti.

Il problema più importante si è evidenziato nella zona delle Cinque Terre, lungo la strada provinciale SP51 “dei Santuari” dove, nella prima mattinata, in località Pianca, si è verificata una colata di fango e detriti dalla zona sopra la scarpata di monte, lungo il pendio che sovrasta la carreggiata, anche con l’interessamento di alcune piante. La strada è stata così invasa da materiale franoso misto ad acqua, rendendo impraticabile un vasto tratto in entrambe le corsie. In un primo tempo, per garantire anche l’ìntervento di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa, per poi essere riaperta dopo le 13.00. Sul posto il personale della Provincia ha gestito l’intervento di messa in sicurezza movimentando l’importante massa di materiale franato, quindi ripulendo il tracciato e stabilizzando la scarpata di monte. Nei prossimi giorni verranno effettuati altri interventi e poi si passerà ad una verifica generale sulla scarpata di monte.

Un altro intervento, che ha richiesto una temporanea chiusura del tratto stradale, si è verificato lungo la strada provinciale SP17, in Valgraveglia, nella tratta oggi interessata da un complesso cantiere per il rifacimento dei ponti presenti in questa tratta. Le forti piogge hanno interessato i guadi artificiali e le opere temporanee di cantiere, segnate anche dalla presenza di arbusti ed altro materiale portato a valle dei torrenti. I tecnici del settore viabilità, per poter operare al meglio, hanno temporaneamente chiuso il transito lungo i tratti di bypass realizzati dove sono in corso le demolizioni e le ricostruzioni dei ponti, questo per il tempo necessario per la ripulitura delle canalizzazioni e la messa in sicurezza dei siti. Dalle ore 14.00 il transito nell’areaè stato garantito regolarmente.



Nel resto della mattina i tecnici della Provincia della Spezia sono sati impegnati per risolvere una decina di altre situazioni che hanno interessato alcune strade, in particolar modo per piccole frane e rami pericolanti, garantendo sempre l’eccesso stradale a tutte le località collegate. Un particolare intervento è stato gestito lungo la strada provinciale SP8, nella zona di Calice, segnata dalla caduta di un albero. La pianta è stata rimossa e la circolazione è ripresa regolare prima delle ore 13.00.

Il personale del Servizio viabilità è anche intervenuto anche per monitorare, e nel caso per mettere in sicurezza i cantieri aperti lungo le strade provinciali, oltre ad alcuni punti a rischio. Le operazioni sono state coordinate, dove necessario, anche con i Sindaci ed i settori tecnici dei vari Comuni interessati.

“Ringrazio i nostri servizi tecnici che in queste ore hanno garantito la sicurezza lungo tutte le nostre strade _ ha commentato il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini _ Il nostro è oggettivamente un territorio fragile con criticità che possono facilmente interessare la rete viaria, per questo anche prossime ore manterremo ancora in servizio i nostri tecnici per un presidio di primo intervento, questo per gestire eventuali altre necessità e garantire delle verifiche un po’ in tutta la provincia. Nel contempo si lavorerà anche per la conclusione delle opere di messa in sicurezza lungo la SP51”.

Il personale dell’Ente ha operato nelle ultime 24 ore garantendo prima il monitoraggio lungo gli oltre 570 km di strade provinciali, in particolare nei punti di maggiore criticità, con attenzione lungo i corsi d’acqua dove sono presenti ponti e interventi manutentivi, come a Borseda, Brugnato e Piana Battolla, ma anche nell’area di Santo Stefano e Bolano. Le attività proseguiranno nel pomeriggio e domani, mentre lungo le prossime giornate sarà mantenuto un assetto di pronto intervento anche in gradi di svolgere attività di monitoraggio nelle aree in cui vi sono evidenze critiche.

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