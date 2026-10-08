Comitato di Gestione di Apds: rafforzamento della security, sostegno al lavoro portuale e interventi nei terminal

Savona/Vado Ligure. Il rafforzamento della security e il riordino delle modalità di copertura dei relativi costi, il sostegno al reimpiego dei lavoratori e gli interventi per migliorare l’organizzazione degli spazi e l’operatività dei terminal sono stati al centro della seduta odierna del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, presieduto da Matteo Paroli.

Il Comitato ha espresso parere favorevole all’aggiornamento dell’addizionale alla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate, già applicata negli scali di Genova e Prà, e alla sua estensione ai porti di Savona e Vado Ligure, con decorrenza dal 1° novembre 2026.

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