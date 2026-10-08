Commercio a Carcare, il centro storico si anima e si concretizza l’apertura di un nuovo supermercato lungo la Sp29

Carcare. Fermento commerciale a Carcare, dove ci sono imprenditori pronti ad investire in nuove attività e iniziano ad aprire i primi battenti di quella che sembra una rinascita del settore. Si anima il centro storico con un laboratorio di lavorazione del vetro, un paio di ristoranti, un ritrovo per gli appassionati di giochi da tavolo e di collezioni, un point dove si accede ad informazioni e servizi per gli anziani e due centri estetici.

Recentemente, nella zona tra via Garibaldi e via del Collegio, sono stati inaugurati una gelateria automatica e una pizzeria-kebab, mentre sul piano dei locali storici sono ripartiti con nuove gestioni il ristorante La Baracca a San Giovanni del Monte e la Gelateria Crespi in piazza Caravadossi. Ora si torna a cucinare nel punto ristoro presente sul ponte vecchio e nelle prossime settimane anche via Castellani vedrà la riapertura del pub nonchè di un’attività ricettiva.

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