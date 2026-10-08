“Da Tarsis a Ninive: la nuova rotta di Giona”, quattordici giovani in navigazione nel golfo a bordo di Nave Italia

Il progetto della Società Cooperativa Sociale Nazareth di Cremona intitolato “Da Tarsis a Ninive: la nuova rotta di Giona” sarà protagonista a bordo di Nave Italia dal 13 al 17 ottobre, navigando nel golfo della Spezia. Prima di salpare, Nave Italia accoglierà il pubblico a bordo con un open day in programma domenica 11 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18.00. Ormeggiato al Molo Italia della Spezia, il brigantino solidale più grande del mondo sarà visitabile per conoscere più da vicino il lavoro della Fondazione Tender To Nave Italia ETS, la nave e l’equipaggio della Marina Militare. “Da Tarsis a Ninive: la nuova rotta di Giona è percorso che trova nella storia biblica una similitudine particolarmente significativa per quattordici ragazzi di età compresa fra i 15 e i 18 anni, tra minori stranieri non accompagnati e minori autori di reato inseriti in percorsi di messa alla prova e educativa di strada – si legge in un comunicato sull’iniziativa -. Il punto di partenza è proprio il viaggio di Giona, metafora della fuga davanti a una chiamata difficile, davanti a qualcosa che chiede di cambiare e di uscire dalla propria zona di comfort. Una dinamica che parla fortemente anche ai ragazzi coinvolti nel progetto: la difficoltà di accettare le regole, di affrontare ciò che fa paura, di assumersi responsabilità e, soprattutto, di immaginare per sé una direzione diversa. A bordo del brigantino più solidale al mondo, con il supporto degli educatori professionali e di una volontaria del servizio civile internazionale, vivranno momenti di confronto, laboratori di espressività emotiva e giocoleria, oltre ad esercizi di preparazione fisica pianificati preventivamente insieme ad un personal trainer, utilizzando la creatività e la fisicità come strumento per dare forma alle proprie emozioni e ai propri vissuti. Le regole della vita di bordo, il rapporto con l’equipaggio della Marina Militare, la condivisione degli spazi e delle responsabilità costruiscono un contesto nel quale i ragazzi potranno sperimentarsi in modo diverso rispetto alla quotidianità”.

“Abbiamo scelto la storia di Giona perché racconta, attraverso una metafora molto potente, un’esperienza che riguarda tutti noi, quella di trovarsi di fronte alla possibilità di cambiare rotta – dichiara Giorgio Coppiardi, capoprogetto di Società Cooperativa Sociale Nazareth -. Una storia che ci ricorda come il cambiamento non consista semplicemente nell’arrivare in un luogo diverso, ma nella possibilità di guardare sé stessi e ciò che ci circonda con occhi nuovi. È questo, per noi, uno degli aspetti più significativi dell’esperienza a bordo di Nave Italia: non chiedere ai ragazzi di essere “diversi” una volta scesi dalla nave, ma creare le condizioni perché possano scoprire nuove possibilità, e comprendere che, anche quando sembra difficile, una direzione diversa è possibile”.

“Crediamo sempre che i ragazzi che salgono su Nave Italia possano tornare a terra con qualche strumento in più per affrontare la propria quotidianità: una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, la fiducia di poter affrontare le difficoltà e la sensazione concreta che, anche quando la rotta sembra già tracciata, sia possibile cambiare”, sottolinea Gianmaria Rocchi, project manager Fondazione Tender to Nave Italia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com