Dalla ricerca sul mare ai giardini del Golfo: gli appuntamenti con le Giornate FAI nello Spezzino

Salire a bordo di una nave che studia i cambiamenti climatici, visitare una dimora affacciata sul Golfo dei Poeti e scoprire il paesaggio rurale di Punta Mesco. Sono le opportunità offerte alla Spezia e in provincia dalle Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, che tornano per la quindicesima edizione con aperture e percorsi dedicati al patrimonio culturale e ambientale.

Nel Museo Navale della Spezia sarà possibile salire sulla nave Alliance, unità di ricerca scientifica e idro-oceanografica di proprietà della NATO, operata dalla Marina Militare per conto del Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima. Un laboratorio galleggiante impegnato nello studio dell’ambiente e della sua evoluzione, con ricerche che comprendono il monitoraggio dello scioglimento dei ghiacci nell’Artico.

A Lerici sarà visitabile Villa Rezzola, antica dimora signorile circondata da un giardino terrazzato, dalle cui terrazze lo sguardo abbraccia il golfo da Lerici a Porto Vnere. Lasciata in eredità al FAI da Maria Adele Carnevale la villa conserva ambienti e testimonianze della sua storia, insieme al giardino all’inglese attraversato da un pergolato di glicine. L’apertura è prevista dalle 10 alle 18, con ultimi ingressi alle 17; le visite guidate, alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30, sono riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione, presentandosi in biglietteria. Villa Rezzola rientra inoltre nell’Itinerario europeo dell’iniziativa, realizzato con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

A Levanto, Podere Lovara aprirà dalle 10 alle 17, con ultimi ingressi alle 16. Sul promontorio di Punta Mesco, tra Levanto e Monterosso, i 45 ettari della proprietà comprendono fabbricati rurali, boschi e macchia mediterranea: un’occasione per conoscere la storia dell’insediamento e il rapporto secolare tra presenza umana e paesaggio.

Il programma ligure, curato dalle sei Delegazioni territoriali e dai Gruppi Giovani, comprende anche i conventi di San Giacomo a Savona e dei cappuccini a Sestri Levante, percorsi a Borgomaro e Calizzano e aperture al cimitero monumentale di Staglieno, a Genova.

“Saranno due giornate di festa proposte dai volontari delle sei Delegazioni liguri del Fai” afferma la presidente regionale Farida Simonetti, sottolineando l’attenzione alla conservazione del patrimonio e alle conseguenze dei mutamenti climatici. Per la vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Simona Ferro “Le Giornate FAI d’Autunno rappresentano ormai un appuntamento atteso e significativo per tutta la Liguria, capace di valorizzare un patrimonio straordinario e spesso ancora da scoprire”. L’iniziativa sarà anche un’occasione di raccolta fondi per sostenere le attività di conoscenza e tutela della Fondazione.

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