Ex Ilva, i lavoratori si danno appuntamento lunedì a Cornigliano: “Non accettiamo nessuna serrata”

Genova. “Genova non accetterà nessuna serrata dello stabilimento di Cornigliano. Abbiamo il mercato, abbiamo richiesta di ordini, non vogliamo fare cassa integrazione. Abbiamo respinto il ciclo corto a dicembre con le mobilitazioni, respingeremo questo scenario surreale per i lavoratori di Genova. Che comincino a cercare rotoli sul mercato”. Lo dichiara alle agenzie di stampa Armando Palombo, storico delegato della Fiom nello stabilimento ex Ilva, che poi annuncia: “Lunedì i lavoratori saranno tutti in portineria“.

La presa di posizione arriva nel giorno in cui Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha annunciato che entro il 15 novembre avverrà la fermata temporanea generale degli stabilimenti ex Ilva di Genova e di Novi Ligure dopo il decreto della Corte d’appello di Milano che riguarda l’altoforno di Taranto.

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