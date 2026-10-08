Ex Ilva, ultima colata a Taranto. Sindacati sul piede di guerra: “A Genova lavoro fino a novembre, poi il vuoto”

Genova. Con l’ultima colata effettuata all’altoforno 2 di Taranto, il processo di spegnimento dell’area a caldo dell’ex Ilva è entrato nella sua fase decisiva. Un passaggio tecnico, arrivato dopo la conferma del blocco da parte della Corte d’Appello di Milano e che compie un passo in avanti verso lo stop definitivo previsto per il 25 ottobre, salvo sorprese dal verdetto della Cassazione atteso per il 20. E se per il polo pugliese si tratta di un passaggio storico, dopo oltre sessant’anni di lavorazioni, per lo stabilimento di Corngliano, gli effetti sono altrettanto dirompenti.

Il meccanismo che lega i due poli siderurgici è sempre lo stesso: senza l’arrivo dei coil e del materiale grezzo da Taranto, il sito ligure si avvia infatti verso la paralisi totale, senza che ad oggi esista davvero un piano b per mantenre aperto l’impianto genovese. A tracciare il quadro dell’impatto sul capoluogo ligure è Nicola Appice, segretario generale della Fim Cisl di Genova, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato tra i reparti.

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