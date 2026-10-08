Fumi in porto, Capitaneria intensifica i controlli: in un anno oltre 150 ispezioni, dieci irregolarità e un fermo nave

Genova. Nel corso del 2026, il Servizio sicurezza della navigazione ha condotto oltre 100 ispezioni su navi straniere, rilevando 10 irregolarità in materia disponendo anche il fermo di una nave. Ulteriori 50 verifiche su navi italiane hanno fatto emergere alcune deficienze analoghe. Il trend è in netto miglioramento rispetto agli scorsi anni dove, a fronte delle verifiche eseguite, erano state dieci le navi fermate

Sul tema il Comandante del porto di Genova ha inviato una lettera rivolta a comandanti, armatori e operatori di tutte le navi che scalano il porto, per sottolineare l’importanza del rispetto delle regole a tutela della qualità dell’aria nella zona portuale e cittadina e l’adozione delle buone pratiche già condivise nell’ambito del Genoa Blue Agreement – Accordo volontario rinnovato ad aprile 2024, dal 2019 è un impegno condiviso dalle istituzioni pubbliche e dagli operatori privati che persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, crociere e traghetti, e delle navi da carico che scalano il porto di Genova.

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