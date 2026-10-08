Giornate del Fai, 10 e 11 ottobre porte aperte al convento San Giacomo di Savona e Acqua Calizzano

Savona/Calizzano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre anche la Liguria accoglie la quindicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno. L’appuntamento vede protagoniste le sei delegazioni territoriali e i gruppi giovani Fai della regione, impegnati nella predisposizione di un ricco itinerario di visite guidate straordinarie.

L’iniziativa mira a spalancare le porte di luoghi spesso inaccessibili o dimenticati, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire la complessa e affascinante identità ligure, in un bilanciamento ideale tra tesori artistici e tutela dell’ambiente.

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