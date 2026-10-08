I bookmakers puntano sullo Spezia. Brescia e Bari le altre favorite alla promozione

È lo Spezia la favorita alla promozione in Serie A secondo i bookmakers. Le quote riportate dall’agenzia di stampa Agipro vedono la squadra di Turati ancora saldamente in vetta alle favorite, come già accaduto nel corso dell’estate nonostante gli ampi cambiamenti apportati dal direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi. Le Aquile sono l’unica squadra prima in classifica accreditata come favorita, visto che gli stessi bookmakers puntano sul Brescia nel Girone A e sul Bari nel Girone C. Le rondinelle, seconde in classifica, devono recuperare un gap di cinque punti dalla capolista Cittadella, ma vedono a 2,00 la quota promozione, maggiore del 2,25 della squadra veneta. Il Bari invece, reduce dalla seconda sconfitta stagionale, è quotato a 2,75, meglio del 4,00 del Catania e 5,00 della Salernitana. Decisamente più alta la quota del Potenza, primo in classifica in questo momento.

E nel Girone B è lo Spezia la squadra con la quota più bassa, addirittura 1,65 la posta giocata. La rivale più accreditata resta la Reggiana di Attilio Tesser, data a 4,00 per il primo posto in classifica. Segue il Ravenna, con Grosseto (oggi terzo) a quota 20,00 e il Perugia a 30,00.

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