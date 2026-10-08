Il ritorno da scuola si fa più breve: cambia la coincidenza per Tellaro

Per gli studenti di Tellaro che ogni giorno frequentano le scuole superiori alla Spezia, il rientro a casa sarà più semplice. Gli orari dei collegamenti sono stati infatti rivisti per ridurre l’attesa a Lerici tra l’arrivo dell’autobus dalla Spezia e la successiva coincidenza per Tellaro. La modifica è stata concordata dall’amministrazione comunale di Lerici con Atc, intervenendo sugli orari della linea diretta al borgo. L’obiettivo è rendere più agevole l’intero viaggio di ritorno da scuola, evitando tempi morti che finivano per allungare ulteriormente una giornata già scandita da lezioni, spostamenti e studio.

Un intervento circoscritto, ma destinato a incidere sulla quotidianità di chi utilizza il trasporto pubblico per raggiungere la scuola e tornare a casa. “Ringrazio Atc per la disponibilità dimostrata nel cercare insieme una soluzione” commenta l’assessore ai trasporti Sara Ghigliazza che continua: “È un esempio semplice di quanto sia importante lavorare in rete: cittadini, Comune e gestore del servizio pubblico possono contribuire, ciascuno per la propria parte, a individuare correttivi che migliorano concretamente un servizio. Non sempre servono interventi complessi: a volte è sufficiente mettere in relazione esigenze e competenze e trovare il giusto punto di incontro. In questo caso abbiamo soprattutto voluto dare valore al tempo dei nostri ragazzi, evitando attese che potevano essere ridotte”.

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