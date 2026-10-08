Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha incontrato a Palazzo civico il nuovo questore della Spezia, Delia Bucarelli, succeduta a Sebastiano Salvo. “Un incontro cordiale durante il quale il sindaco ha rivolto al nuovo questore il benvenuto in città e i migliori auguri di buon lavoro – si legge in una nota diffusa da Palazzo civico -, rinnovando la disponibilità dell’amministrazione comunale a proseguire la collaborazione istituzionale per la sicurezza, la legalità e la tutela dei cittadini nel solco del consolidato rapporto di collaborazione sviluppato con il Comune”.

The post Il sindaco Peracchini incontra il neo questore Delia Bucarelli appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com