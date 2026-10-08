La danza per promuovere la cultura del rispetto, arriva “Canti d’alleanza” al Teatro Civico

Un invito alle donne spezzine a prendere parte a un’esperienza artistica condivisa, per promuovere attraverso la danza una cultura del rispetto, della parità e del sostegno reciproco. Il progetto “Passi Leggeri – Piccoli passi verso grandi cambiamenti contro la violenza”, a supporto delle attività del Centro Antiviolenza Irene, prevede una call rivolta alle cittadine per partecipare allo spettacolo “Canti d’alleanza”, ideato e diretto dal coreografo Virgilio Sieni, in programma il 24 novembre al Teatro Civico.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessora alle pari opportunità Daniela Carli, dalla coordinatrice del progetto, dell’Agenzia di Formazione Isfroccop Cis, Carla Bardelli, dalla presidente dell’aps Delta Intercultural Grisel Romero, dalla presidente dell’aps La Casa delle donne Sara Parizzi e Stefania Branchini dirigente servizi sociali comune della Spezia e del Centro Irene.

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