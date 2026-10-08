La Praese vince ad Alassio, Susino: “Siamo giovani, ma abbiamo personalità. Prima salviamoci, poi vediamo”

Alassio. La Praese espugna il “Ferrando” e centra la seconda vittoria nelle prime tre giornate di Promozione. Dopo un primo tempo difficile, i genovesi trovano il gol con Scarfò al 41’ e resistono nella ripresa. Una prova di carattere per una squadra dall’età media molto bassa.

I primi minuti sono stati complicati per la Praese, come racconta mister Antonello Susino: “Abbiamo sofferto i primi 20-25 minuti, devo fare i complimenti alla Baia Alassio perché è una squadra davvero competitiva, una squadra in tutti i reparti forte, ci ha messo in difficoltà. Poi prendendo le misure i miei ragazzi hanno iniziato comunque a stare correttamente in campo. Tecnicamente siamo saliti di livello e abbiamo fatto gol. Poi anche se eravamo 11 contro 10 abbiamo un po’ sofferto il secondo tempo, però ci siamo chiusi bene. La mia squadra comunque è una squadra giovane, molto dotata tecnicamente e oggi si è vista la personalità che comunque anche se loro ci venivano a prendere alti, noi giocavamo la palla a terra e proviamo sempre a fare il nostro gioco”.

» leggi tutto su www.ivg.it