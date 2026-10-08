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“L’Arte da forma alla ricerca”, la mostra ai Giardini Luzzati degli artisti peruviani

“L’Arte da forma alla ricerca”, la mostra ai Giardini Luzzati degli artisti peruviani

Generico ottobre 2026

Genova. Da sabato 3 ottobre i Giardini Luzzati ospitano le opere di una cinquantina di artisti peruviani dell’ associazione Espacio Convergente. Le opere sono a tema Amazzonia ma i proventi della loro vendita saranno donati a favore della ricerca per combattere le malattie rare. La proficua collaborazione tra l’associazione Anglad e Aismac ha dato vita a questo nuovo appuntamento in cui il linguaggio universale dell’ arte contribuisce a sensibilizzare sul tema delle malattie cosiddette invisibili e delle persone che quotidianamente le combattono.

La presentazione ha visto la partecipazione di diversi nomi importanti nel campo della ricerca: il dottor Coviello, già direttore di Genetica Umana del Gaslini, la dottoressa Capanna presidente del Comitato malati invisibili, il dottor Fancellu, neurologo del San Martino e responsabile dell’ ambulatorio malati senza diagnosi e la professoressa Mazzucchi del coordinamento regionale ligure delle malattie rare. Alla presenza dell’ assessora al welfare Cristina Lodi e del consigliere comunale Enrico Frigerio, i rappresentanti di Anglad e Aismac, il dottor Vincenzo Palomba, l’avvocato e consigliere municipale Alessio Ciaravino e l’avvocato Veronica Ghiglino hanno moderato i preziosi interventi delle personalità intervenute alla presenza di un bel gruppo di partecipanti che si sono dimostrati molto interessati all’ argomento.

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