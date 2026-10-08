“L’Arte da forma alla ricerca”, la mostra ai Giardini Luzzati degli artisti peruviani

Genova. Da sabato 3 ottobre i Giardini Luzzati ospitano le opere di una cinquantina di artisti peruviani dell’ associazione Espacio Convergente. Le opere sono a tema Amazzonia ma i proventi della loro vendita saranno donati a favore della ricerca per combattere le malattie rare. La proficua collaborazione tra l’associazione Anglad e Aismac ha dato vita a questo nuovo appuntamento in cui il linguaggio universale dell’ arte contribuisce a sensibilizzare sul tema delle malattie cosiddette invisibili e delle persone che quotidianamente le combattono.

La presentazione ha visto la partecipazione di diversi nomi importanti nel campo della ricerca: il dottor Coviello, già direttore di Genetica Umana del Gaslini, la dottoressa Capanna presidente del Comitato malati invisibili, il dottor Fancellu, neurologo del San Martino e responsabile dell’ ambulatorio malati senza diagnosi e la professoressa Mazzucchi del coordinamento regionale ligure delle malattie rare. Alla presenza dell’ assessora al welfare Cristina Lodi e del consigliere comunale Enrico Frigerio, i rappresentanti di Anglad e Aismac, il dottor Vincenzo Palomba, l’avvocato e consigliere municipale Alessio Ciaravino e l’avvocato Veronica Ghiglino hanno moderato i preziosi interventi delle personalità intervenute alla presenza di un bel gruppo di partecipanti che si sono dimostrati molto interessati all’ argomento.

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