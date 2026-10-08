Lavagna, il 14 ottobre donazione di sangue speciale coi testimonial della Virtus Entella

Genova. Mercoledì 14 ottobre il centro trasfusionale dell’ospedale Lavagna apre le porte alla cittadinanza per una mattinata speciale dedicata alla donazione di sangue, promossa in collaborazione con la società Virtus Entella.

Dalle ore 9, il capitano Luca Parodi sarà presente nell’ambulatorio al terzo piano della palazzina dei servizi per testimoniare l’importanza della donazione di sangue e per incontrare i tifosi che vorranno dare il loro contributo. Durante la mattinata, si uniranno il vicepresidente esecutivo della Virtus Entella, Orazio Dell’Aversana, e il direttore dell’Area 4, Nicola Corte.

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