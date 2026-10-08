LNI Savona, Gian Luca Arameo confermato presidente del consiglio direttivo

Savona. L’Assemblea dei Soci della Lega Navale savonese ha rinnovato l’incarico di Presidente del Consiglio Direttivo della sezione a Gian Luca Arameo per il terzo triennio consecutivo.

In deroga al limite del doppio mandato, la ricandidatura ha dovuto essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale LNI che ha tenuto nella dovuta considerazione la complessità dei problemi che la sezione (fondata nel 1907 e con la concessione demaniale nella zona Miramare risalente al 1939) dovrà gestire per via dell’ormai imminente avvio del progetto di ristrutturazione del fronte mare di levante del porto di Savona, che comporterà la demolizione della sede e la perdita di quasi un centinaio di posti barca in secco. Problemi che Arameo segue già da anni avendoli sviscerati con i tecnici di Autorità Portuale, Comune, Regione e Autostrade per l’Italia.

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