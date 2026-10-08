Lsct pronta a investire 160 milioni nel piano di ampliamento del terminal Ravano

Dopo il rilancio dei progetti di ampliamento del porto della Spezia, la stesura della gara d’appalto e il lungo contenzioso approdato prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, Lsct si appresta ad avviare una nuova fase del programma di sviluppo. Il contenzioso si è concluso definitivamente nel novembre scorso, quando il Consiglio di Stato si è espresso contro i ricorrenti, aprendo la strada alla prosecuzione dell’iter per gli interventi di ampliamento a opera di Icop, Carlo Agnese e Vianini Lavori.

A poco meno di un anno di distanza, la società è ora in procinto di perfezionare il finanziamento a sostegno del piano di espansione, sottoscritto con le banche finanziatrici nell’agosto 2022. Il passaggio sembra essere pronto, a seguito del perfezionamento del contratto di acquisto degli equipment, annunciato dall’azienda e firmato in agosto, destinati all’allestimento del nuovo terminal Ravano.

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