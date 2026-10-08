Meteo, sulla Liguria ancora piogge e vento forte

Liguria. Una saccatura di origine atlantica si affaccia in queste ore sull’Europa centro-meridionale, portando nuove precipitazioni diffuse.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 8 ottobre avremo nel corso della notte e prime ore del mattino rovesci anche intensi nell’imperiese e nello spezzino. Nel corso della mattinata precipitazioni diffuse sul centro-levante, con i massimi ratei orari nelle zone interne, mentre ampie schiarite si apriranno nell’imperiese. Nel pomeriggio ed in serata proseguiranno i rovesci sul centro-levante, e nuovi rovesci saranno in formazione nel savonese interno, con possibile interessamento dei settori costieri adiacenti. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso nell’imperiese in questa fase.

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