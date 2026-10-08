Parco eolico Popein in Valle Scrivia, Regione Liguria archivia il progetto: scatta il ricorso al Tar

Genova. Il destino del parco eolico Popein si giocherà sul tavolo della magistratura amministrativa. Regione Liguria, infatti, ha decretato l’archiviazione del procedimento relativo al progetto per intervenuta scadenza dei termini della valutazione di impatto ambientale. Un atto impugnato di fonte al Tar regionale ligure dal Olubria srl, la società veicolo correlata a Fera srl, proponente del progetto, che chiede così l’annullamento dell’atto e la rivalutazione delle scadenze per la realizzazione del grande impianto sulle alture della Valle Scrivia, sul crinale tra Liguria e Piemonte

Riavvolgiamo il nastro. Dalla documentazione che Genova24 ha potuto consultare, gli uffici di Regione Liguria, lo scorso 12 giugno, hanno dichiarato decaduto il provvedimento di via per Popein approvato nel 2017, essendo passati 5 anni senza la messa a terra sostanziale del progetto. Un decisione tecnica, legata i termini della normativa in materia, scatta in assenza di una tempestiva richiesta di proroga delle tempistiche.

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