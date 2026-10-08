Piano regolatore portuale, ipotesi riconversione per la centrale a carbone con un polo di produzione a basso impatto

Genova. Continuano i confronti sul piano regolatore portuale, con un nuovo incontro tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il Comitato Officine Sampierdarenesi e la Fondazione Primavera di Pra’, dove sono stati affrontati i temi legati allo sviluppo dello scalo genovese.

Il momento di confronto con il comitato Officine Sampierdarenesi ha approfondito il rapporto tra attività portuali e tessuto urbano, insieme alla necessità di accompagnare lo sviluppo con interventi capaci di migliorare la qualità degli spazi di relazione. Un altro tema affrontato è stato quello della transizione energetica, interpretata dall’AdSP come una trasformazione profonda del sistema portuale: da un modello caratterizzato da una forte domanda di energia a un sistema capace di diventare esso stesso produttore e gestore di energia rinnovabile, a beneficio non solo delle attività portuali ma anche del territorio. In questa direzione sono già stati realizzati impianti fotovoltaici sulle coperture di manufatti e infrastrutture portuali, integrati con sistemi di gestione intelligente, accumulo e distribuzione dell’energia, mentre la progettualità dell’Autorità guarda alla riconversione della storica centrale elettrica a carbone nel porto di Genova con l’obiettivo di trasformare parte delle volumetrie esistenti in un nuovo polo per la produzione di energia a basso impatto.

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