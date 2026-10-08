Pitelli, al via lavori per aree di sosta e marciapiedi lungo via Canarbino. Le modifiche alla viabilità

Il Comune della Spezia comunica che lunedì 12 ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione di nuove aree di sosta e marciapiedi lungo via Canarbino, a Pitelli. Per consentire gli interventi, il Comune ha disposto le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:

– dal 12 al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì, il tratto di via Canarbino compreso tra i civici 50 e 135 sarà chiuso al traffico dalle ore 9 alle ore 17. Durante questa fascia oraria sarà garantito il transito ai bus Atc, ai residenti del solo tratto interdetto e ai mezzi dell’impresa esecutrice.

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