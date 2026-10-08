Porto e binari a mare, nuovo tavolo tecnico per gli interventi sulla “galleria a farfalla”

Genova. Si è svolto un nuovo tavolo tecnico-operativo dedicato al coordinamento dell’accessibilità stradale e ferroviaria del porto di Genova, in vista delle interferenze legate all’intervento della cosiddetta «galleria a farfalla», con l’avvio delle lavorazioni sul binario a mare previsto per il 19 ottobre 2026.

L’incontro si inserisce nel percorso di coordinamento già avviato in occasione della chiusura del varco Etiopia e ha consentito di aggiornare gli operatori del cluster portuale sulle soluzioni organizzative e infrastrutturali individuate per assicurare la continuità dei collegamenti con i terminal del bacino di Sampierdarena e contenere le ricadute sulla viabilità.

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