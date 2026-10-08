Porto Venere, Rifondazione al Pd: “Disponibili a confronto, senza pregiudizi né imposizioni”

“Abbiamo letto con attenzione la proposta avanzata dal segretario del circolo locale del Partito Democratico di Porto Venere, e riteniamo giusto rispondere con altrettanta chiarezza e disponibilità. Partiamo dalla nostra identità politica. Ci riconosciamo nella storia e nei valori di Rifondazione Comunista e della sinistra di alternativa: giustizia sociale, dignità del lavoro, difesa dei servizi pubblici e dei beni comuni, pace, uguaglianza, solidarietà, tutela dell’ambiente e diritti.

Sappiamo bene che tra la nostra storia politica e quella del Partito Democratico esistono differenze, anche importanti. Non intendiamo nasconderle né rinunciare alle nostre convinzioni per costruire un accordo elettorale. Ma crediamo altrettanto fermamente che, nella fase politica che stiamo vivendo, sia necessario comprendere ciò che può e deve unirci”. Si apre così un intervento di Lorenzo Carassale e Saul Carassale per Rifondazione comunista Porto Venere.

“Di fronte a una destra populista e nazionalista, che troppo spesso costruisce consenso alimentando paure, divisioni e contrapponendo gli ultimi agli ultimi, riteniamo necessario costruire un’alternativa politica e sociale ampia e credibile – proseguono i due esponenti del Prc portovenerese -. Sappiamo che il punto di partenza non può che essere l’antifascismo: non una semplice bandiera ideologica, ma la consapevolezza della necessità di fare fronte comune a tutti i livelli contro l’avanzata delle destre reazionarie, populiste e nazionaliste, contrastandone la deriva sul piano politico, sociale e culturale. Un antifascismo non semplicemente celebrato, ma praticato quotidianamente attraverso la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza, della democrazia, dei diritti sociali e civili, della libertà, dell’uguaglianza e della dignità di ogni persona. È proprio partendo da questi valori che, come persone che si riconoscono in Rifondazione Comunista, auspichiamo la massima apertura possibile verso tutte le forze, le associazioni, le esperienze civiche e le persone che si dichiarano sinceramente antifasciste, democratiche e lontane dai valori espressi dall’attuale destra populista”.

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