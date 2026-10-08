Prosegue l’ondata di maltempo

Giornata instabile, in particolare sul Centro-Levante, con fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità prevalentemente concentrati su località interne e solo a tratti con coinvolgimento costiero. Dal pomeriggio migliora a partire da Ponente: così la previsione di Arpal.
VENTI: al mattino deboli o moderati meridionali tendenti a rinforzare da libeccio fino a forti sui capi esposti del Ponente e sui rilievi dell’appennino di Levante. In serata possibile brusco ingresso di tramontana sul Centro-Ponente