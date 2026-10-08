Questura, Delia Bucarelli si presenta: “Cittadini la priorità. Il mio lavoro? Un grande amore cresciuto nel tempo”

Delia Bucarelli è il nuovo questore della Spezia, come ha espresso di voler essere chiamata, e oggi pomeriggio si è presentata alla stampa locale in un incontro in cui ha messo in chiaro, fin da subito, quello che sarà il rapporto con tutto il territorio. Al centro sempre e comunque ci saranno tutti i cittadini e non mancherà un occhio di riguardo ai giovani e ai più fragili. Ha raccontato anche delle prime impressioni che ha avuto facendo un giro in città, ha ricordato che la sua nomina è arrivata improvvisamente e che quello con la Polizia di Stato non è stato un colpo di fulmine ma “un grande amore cresciuto nel tempo”.

Ha parlato del rapporto tra Polizia e stampa: una relazione necessaria basata sulla reciprocità, anche quando è difficile. Una questione “di famiglia”, in un certo senso, in quanto figlia di un giornalista: un legame che le ha permesso di conoscere le dinamiche dell’informazione, il valore delle relazioni e i loro confini.

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