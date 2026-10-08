Restituzione fiscale, la proposta di Avs: “Riforma Irpef progressiva, meno tasse ai lavoratori e di più ai super ricchi”

Genova. Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato “Restituzione fiscale”, un pacchetto di riforma del sistema tributario italiano che consente di tagliare le tasse al 98% dei contribuenti attraverso una rimodulazione dell’IRPEF e l’introduzione di una patrimoniale esclusivamente sui patrimoni superiori ai 5 milioni di euro. La proposta, composta da due progetti di legge, punta ad alleggerire il carico fiscale su chi lavora facendo contribuire maggiormente le grandi ricchezze e recuperando l’evasione, il tutto senza aumentare il debito pubblico.

Il cuore della riforma è la sostituzione delle attuali aliquote IRPEF con un’unica funzione continua progressiva, come già avviene in Germania e Danimarca. Secondo le proiezioni su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 41,5 milioni di contribuenti vedrebbero diminuire le proprie tasse. Per il ceto medio, tra 20.000 e 40.000 euro annui, il taglio medio sarebbe del 29%, circa 1.200 euro all’anno: cento euro in più al mese nelle tasche di insegnanti, infermieri, operai, commessi e camerieri. Per chi guadagna 20.000 euro il taglio arriverebbe al 64%, mentre per le fasce più deboli, sotto i 20.000 euro, la riduzione sarebbe dell’85%.

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